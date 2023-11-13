Агент игрока «Ростова» Уткина рассказал, когда Даниил вернётся в строй

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, отреагировал на пропуск игроком ноябрьского сбора национальной команды России из-за болезни.

«Уткин немного приболел, у него вирус. Надеюсь, что Даниил будет готов к следующему матчу «Ростова». Но это зависит от того, как будет протекать его болезнь, как он выздоровеет. Надеюсь, что он скоро восстановится, и уже тренерский штаб решит по его состоянию», — приводит слова Бердышева Metaratings.

Напомним, национальная команда России под руководством Валерия Карпина 20 ноября сыграет на стадионе «Волгоград Арена» со сборной Кубы.

Стоит отметить, что матч с Кубой станет третьей домашней игрой национальной команды России в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге сборная обыграла Ирак со счётом 2:0, а 12 октября в Москве со счётом 1:0 победила Камерун.