Литвинов, Зиньковский, Уткин, Баринов и Лунёв пропустят ноябрьский сбор сборной России

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Владимир Хайтин, старший врач сборной России, рассказал, что игроки «Спартака» Руслан Литвинов и Антон Зиньковский, полузащитники «Ростова» и «Локомотива» Даниил Уткин и Дмитрий Баринов, а также вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв пропустят ноябрьский сбор национальной команды России по медицинским причинам.

«Из-за хронического перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной России и по просьбе медицинского штаба «Спартака», во избежание ухудшения состояния мы решили направить Литвинова и Зиньковского в расположение клуба для полноценного восстановления и подготовки к следующим матчам.

У игрока Уткина ОРВИ. Даниил также не сможет помочь сборной России в матче с Кубой.

Также по медицинским причинам сбор пропустят полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов и вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв», — приводит слова Хайтина телеграм-канал сборной России.

Напомним, национальная команда России под руководством Валерия Карпина 20 ноября сыграет на стадионе «Волгоград Арена» со сборной Кубы.

Стоит отметить, что матч с Кубой станет третьей домашней игрой национальной команды России в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге сборная обыграла Ирак со счётом 2:0, а 12 октября в Москве со счётом 1:0 победила Камерун.