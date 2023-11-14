Родри: матч с «Челси» был страстным, забиваешь, пропускаешь — не то, что нам нравится

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал ничью с «Челси» (4:4) в АПЛ.

«Чувствуем себя обессиленными. Невероятная игра, отдаю «Челси» должное. Думаю, они провели отличный матч. Не думаю, что мы были в лучшей форме, если говорить об индивидуальности.

Мы допустили определённые ошибки. Не привыкли пропускать четыре гола. Однако, с другой стороны, мы ни разу не теряли своё лицо, были очень близки к победе.

Мы забили в конце матча, но футбол поменялся. Сейчас компенсируют восемь минут – а это значит, что будем играть ещё где-то 12 минут. Это далеко от того, к чему мы привыкли. Даже гол на 90-й минуте будет означать, что играть придётся ещё минут 10. Особо не задумываемся над этим, но были близки к победе.

Не думаю, что мы хорошо сыграли. Команда истощена, допускала ошибки с мячом, мы не были бдительны. У «Челси» есть тип игроков, подходящих для их игры с переходами. Поэтому в таких ситуациях они были лучше.

Понимаю, фанатам нравится такой футбол. Это матч со страстями, ты забиваешь, потом пропускаешь – это немного безумие, не тот тип игры, который нам нравится. Но ты не можешь этого выбирать. Это не лучшее наше выступление, но наша команда уверена, что мы никогда не сдадимся», — цитирует Родри BBC.