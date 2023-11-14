Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Алип: надеюсь, Россия скоро вернётся на международную арену

Защитник «Зенита» Алип: надеюсь, Россия скоро вернётся на международную арену
Комментарии

Футболист «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип надеется, что скоро национальная команда России вернётся на международную арену.

«Согласен, что в условиях бана сборной России есть болельщики, которые переживают за Казахстан и Армению. Я хочу сказать им большое спасибо за то, что поддерживают и следят за нашей сборной. Надеюсь, что в скором времени Россия вернётся, дай бог», — сказал Алип в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в конце февраля прошлого года совместным решением ФИФА и УЕФА сборные России и все российские команды были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

Материалы по теме
Эксклюзив
Алип: самый тяжёлый матч у Казахстана — с Сан-Марино. На Словению все будут настроены
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android