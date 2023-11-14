Защитник «Зенита» Алип: надеюсь, Россия скоро вернётся на международную арену

Футболист «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип надеется, что скоро национальная команда России вернётся на международную арену.

«Согласен, что в условиях бана сборной России есть болельщики, которые переживают за Казахстан и Армению. Я хочу сказать им большое спасибо за то, что поддерживают и следят за нашей сборной. Надеюсь, что в скором времени Россия вернётся, дай бог», — сказал Алип в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в конце февраля прошлого года совместным решением ФИФА и УЕФА сборные России и все российские команды были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.