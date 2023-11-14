Рапино — о полученной травме в последнем матче в карьере: это доказывает, что бога нет

Бывшая нападающая сборной США Меган Рапино заявила, что полученная ею травма в последнем матче в карьере свидетельствует о том, что бога нет.

«Я не религиозный человек, и если бог и был, то это доказательство того, что его нет. Это просто ужасно. Просто ужасно. Пара минут (на поле. — Прим. «Чемпионата») — и я рву ахилл. Я почувствовала сильный щелчок, и я даже не знаю, где находится ахилл, но почти уверена, что порвала его. Худший из возможных сценариев», — приводит слова Рапино американское издание New York Post.

Напомним, 38-летняя Рапино получила травму на третьей минуте финального матча Национальной женской футбольной лиги (NWSL), который являлся для неё последним в карьере. В составе сборной США Меган дважды выигрывала женский чемпионат мира по футболу.