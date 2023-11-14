Стала известна причина, из-за которой Эдегор пропустил последние игры «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор пропустил последние три игры лондонского клуба из-за сотрясения мозга, полученного им в ходе тренировки. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в начале ноября, во время тренировки «канониров» в преддверии матча АПЛ с «Ньюкаслом» Эдегору попали мячом в лицо. После этого попадания у норвежца было диагностировано сотрясение мозга, и он был немедленно выведен из состава.

Напомним, 24-летний футболист пропустил матч чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (1:0), который состоялся 4 ноября. Затем не смог принять участия в игре Лиги чемпионов с «Севильей» (2:0), состоявшейся 8 ноября. Также Эдегор пропустил матч минувшего тура АПЛ с «Бёрнли», в котором «канониры» одержали победу со счётом 3:1.