Слуцкий: Головин не затерялся бы в «Тоттенхэме» и «Арсенале». И Саша не хуже, чем Эдегор

Бывший главный тренер «Халл Сити», ЦСКА и «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не затерялся бы в «Тоттенхэме» и «Арсенале», а также сравнил россиянина с игроком «канониров» Мартином Эдегором.

«Могу точно утверждать, что в той форме, в которой Саша сейчас, он не затерялся бы в «Тоттенхэме» и «Арсенале». При всей моей любви к Мартину Эдегору, я могу сказать, что Головин сейчас не хуже», — сказал Слуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.шоу».

Головин в нынешнем сезоне сыграл за «Монако» 11 матчей во французской Лиге 1, где отметился пятью мячами и двумя голевыми передачами. При этом его стоимость, по информации Transfermarkt, достигла максимальной цены в € 30 млн.