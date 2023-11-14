Экс-игрок «Урала» Данцев: команда начала сезон хорошо, но сейчас попала в какую-то яму

Бывший защитник «Урала» Александр Данцев поделился мнением о результатах команды в сезоне-2023/2024.

«Невозможно сказать конкретно, что происходит с «Уралом». Надо находиться внутри команды. На мой взгляд, не хватает свежей крови, мобильной игры, молодых ребят. В основном ребята возрастные играют. Начали сезон хорошо, но сейчас попали в какую-то яму. Но там опытный тренер и руководитель. Они выберутся. Ещё два тура до конца зимней паузы. Где-то очки ещё возьмут. А зимой, может, усилят какие-то позиции. «Урал» — не претендент на вылет», — сказал Данцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.