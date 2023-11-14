Серб из «Рубина» Ранджелович: мы любим русских, а они — нас. В России нет проблем и страха

Сербский полузащитник «Рубина» Лазар Ранджелович, ранее выступавший за «Урал», поделился впечатлениями от пребывания в России.

«Чувствую ли я историческую связь сербов и русских? Конечно! Я слышал об этом и перед приездом в Россию, но хотел проверить на собственном опыте. Мы любим русских, а они нас. К нам прекрасно здесь относятся. Когда говорю, что из Сербии, люди отвечают: «О, брат!» Россия очень напоминает мне родину: люди, повседневная жизнь, язык. Даже если не знаешь языка, почти всё понимаешь. Мы похожи, поэтому мне не требовалось много времени на адаптацию.

Не было ли у меня сомнений перед переездом в Россию, так как многие легионеры сбежали? Были, но, приехав, я увидел, что всё нормально, жизнь продолжается. За два года в России не возникло никаких проблем и страха. Сейчас даже младший брат живёт со мной в Казани, а родители, которые изначально тоже сомневались, счастливы, что я играю в России. Поэтому тем, кто раздумывает над трансфером, могу посоветовать: приезжайте!

Что касается бана российских клубов, то очень надеюсь, что они вскоре вернутся и продолжат выступать в турнирах под эгидой УЕФА», — приводит слова Ранджеловича «Спорт-экспресс».