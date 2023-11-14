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Алонсо объяснил, почему приостановил контракт с «Краснодаром», но затем вернулся в Россию

Алонсо объяснил, почему приостановил контракт с «Краснодаром», но затем вернулся в Россию
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Защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо рассказал о ситуации, возникшей в прошлом году: в январе 2022 года футболист подписал контракт с «Краснодаром», а уже в марте приостановил его и вернулся в «Атлетико Минейро». Однако спустя время Алонсо всё-таки присоединился к «Краснодару».

«Все знают о той проблеме, которая тогда возникла. Клуб с пониманием отнёсся к моему решению. Спустя время мне позвонили из клуба и сказали, что команда находится в непростом положении и мне нужно вернуться. В итоге я снова играю за «Краснодар». И прямо сейчас мы лидируем в РПЛ», — рассказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных стартов из-за политической ситуации в мире.

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