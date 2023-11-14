Данцев: по итогам сезона «Ростов» может занять шестое или седьмое место

Бывший футболист «Ростова» и «Урала» Александр Данцев считает, что жёлто-синие могут занять шестое или седьмое место в РПЛ по итогам сезона-2023/2024.

«У «Ростова» синдром второго сезона. Команда очень молодая. Если в том сезоне они выстрелили, то сейчас держать уровень стабильности молодым очень сложно. Поэтому они и проваливаются сейчас. Не хватает им немного опытных ребят, с ними было бы легче.

Мне кажется, что совмещение Карпина не влияет на результаты. У сборной нет официальных игр, нет такой ответственности за результат. Он может спокойно работать в сборной, никто на него не давит. От этого нет эмоциональной нагрузки. Может, физически тяжеловато из-за переездов. Думаю, по итогам сезона «Ростов» может занять шестое или седьмое место», — сказал Данцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.