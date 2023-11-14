Агент Нико Уильямса: «Атлетик» не стремится продлить контракт с моим клиентом

Агент вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса прокомментировал ситуацию с контрактом футболиста, срок которого истекает в июне 2024 года.

«Его контракт истекает в июне. Мы не должны забывать об этом обстоятельстве. «Атлетик» уже давно знает, чего хочет Нико, но до сих пор не подавал официальной заявки на подписание нового трудового соглашения. Мы всё ещё ждём», — приводит слова агента Уильямса журналист Фабрицио Романо со ссылкой на El Correo.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 10 матчах в испанской Примере, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Уильямса составляет € 40 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.