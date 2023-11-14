Сборная Бразилии U17 нанесла 77 ударов по воротам Новой Каледонии на юношеском ЧМ

Юношеская сборная Бразилии до 17 лет нанесла 77 ударов по воротам национальной команды Новой Каледонии на юношеском Чемпионате мира 2023 года.

Бразильцы в рамках 2-го тура группового этапа юношеского Чемпионата мира 2023 года обыграли сборную Новой Каледонии до 17 лет со счётом 9:0. При этом бразильская команда нанесла по воротам соперника 77 ударов, из которых 23 пришлись в створ.

В 1-м туре группового этапа ЧМ-2023 Новая Каледония до 17 лет проиграла сборной Англии до 17 лет со счётом 0:10. При этом англичане нанесли по воротам соперника 38 ударов, из которых 11 пришлись в створ.

На данный момент после двух сыгранных матчей в группе С юношеского ЧМ-2023 сборная Бразилия до 17 лет располагается на втором месте с тремя очками. Юноши из Англии лидируют с шестью очками. Новая Каледония последняя без очков.