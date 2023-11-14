Экс-тренер «Челси» Ди Маттео высказался об изменениях в клубе при новом владельце Боули

Бывший главный тренер «Челси» Роберто Ди Маттео высказался об изменениях в клубе при новом владельце, Тодде Боули.

«Это нормально, когда в клубе происходят массовые изменения с приходом нового владельца. Думаю, все знали, что «Челси» изменится как клуб. Новые владельцы набирают в клуб своих людей, и внутри него произошло много структурных изменений. «Челси» сможет опираться на свою платформу, когда будет доволен людьми, которых назначил, и изменениями, которые они вносят. Как и дому, клубу нужен прочный фундамент, на котором можно будет вести строительство», — приводит слова Ди Маттео BAZN.

Напомним, Боули приобрёл «Челси» летом 2022 года. С тех пор благодаря новому владельцу клуб потратил на новых игроков около € 1 млрд.