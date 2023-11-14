34 бразильских клуба призвали отклонить поправку, запрещающую сотрудничать с букмекерами

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

34 бразильских клуба с помощью петиции призвали Сенат отклонить поправку, которая запрещает сотрудничество с букмекерами.

«Клубы требуют, чтобы Комиссия по экономическим вопросам и пленарное заседание этого уважаемого Сената отклонили вредную поправку № 38-U, тем самым защищая бразильский футбол, принципы свободного предпринимательства и свободы заключения контрактов», — приводит сообщение Sbcnews.

34 бразильских профессиональных футбольных клуба подписали петицию, призывающую Сенат отклонить поправку 38-U. Эта поправка, поддержанная спортивным комитетом, предлагает запретить спонсорство со стороны букмекеров.

Поправка, поддержанная сенатором Эдуардо Жираном, направлена на запрет активизации спонсорства ставок на спорт профессиональными командами, отдельными спортсменами и спортивными чемпионатами.

Бразильские клубы в ответ заявляют, что запрет нанесёт значительный экономический ущерб на всех уровнях профессионального футбола, исключив основной источник дохода для бразильского футбола.

На данный момент 39 команд из 40, играющих в бразильских лигах Серии А и В, уже подписали спонсорские соглашения с теми или иными брендами онлайн-гемблинга.