Скауты «Манчестер Юнайтед» посетили матч «Бенфики», чтобы понаблюдать за Невешем

Скауты «Манчестер Юнайтед» были на игре 11-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» в родных стенах обыграла «Спортинг» — 2:1. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, данная поездка представителей «красных дьяволов» была запланирована с целью просмотра полузащитника лиссабонцев — Жоау Невеша. Английский клуб готовится сделать предложение о покупке 19-летнего футболиста в предстоящее трансферное окно.

В текущем сезоне Невеш провёл за «Бенфику» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось о намерениях «Манчестер Юнайтед» подписать Невеша на замену Каземиро.