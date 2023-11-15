Алекс Сонг объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Камеруна 36-летний Алекс Сонг объявил об окончании своей карьеры.

«С грустью нужно сообщить, что пришло время повесить мои бутсы на стену. Мое путешествие, которое началось в Яунде в детстве, когда я играл без бутс, босиком и на твердом гравии, придало мне сил и смелости для достижения успеха.

Когда я переехал во Францию и играл за «Бастию», я думал, что совершил чудо. Однако это было только начало: мое путешествие продолжилось через «Арсенал» и «Барселону», два из величайших клубов мира. Много людей помогали мне на этом пути: жена, дети, семья, друзья, мой агент, тренеры и, конечно, все мои партнеры по командам, которым я буду всегда благодарен.

Конечно, «Чарльтон», «Вест Хэм», казанский «Рубин», «Сьон» и «Арта/Солар7» навсегда останутся в моем сердце. Я имел честь представлять свою страну в матчах сборных 60 раз, чем также очень сильно горжусь. Мне повезло, что есть так много прекрасных воспоминаний, которые останутся со мной навсегда.

Наконец, я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали меня на этом пути, я буду дорожить всем этим», — написал Сонг в социальной сети.

В составе «Барселоны» Алекс Сонг выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании. В «Рубине» он провел суммарно 23 игры и забил 1 гол. За национальную сборную Камеруна Сонг провел 49 матчей и доходил с командой до финала Кубка африканский наций в 2008 году.

Его последним клубом была команда из Джибути. В «Арта/Солар7» Сонг дважды стал чемпионом и обладателем Кубка этой страны.