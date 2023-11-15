Игрок «Челси» Кайседо: мы растём как команда, после паузы нужно развить показанный уровень

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо высказался о последних результатах команды.

«Мы очень довольны своим выступлением, поскольку «Ман Сити» — отличная команда. Мы выложились на все сто, и это была хорошая командная игра, но, конечно, нам хотелось бы выиграть матч. Однако, забив пенальти в концовке и сыграв вничью, мы продемонстрировали хороший характер, и, думаю, это следует считать хорошим результатом.

Мы растём как команда. Мы усердно работаем вместе, прислушиваемся к тренерскому штабу, и думаю, что шаг за шагом совершенствуемся с каждым днём.

Это была хорошая неделя для нас. Мы одержали невероятную победу над «Тоттенхэмом», и, хотя мы не обыграли «Сити», мы продемонстрировали очень хорошую игру и показали, что можем бороться с такими соперниками.

Сейчас у нас международный перерыв, но после этого нам нужно развить показанный уровень и двигаться дальше», — приводит слова Кайседо официальный сайт «Челси».