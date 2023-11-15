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Глебов — лидер первого круга РПЛ по общей дистанции. Он пробежал почти 184 км за 15 матчей

Футболист «Ростова» Данил Глебов – лидер первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 по общей дистанции. Он преодолел 183,84 км за 15 матчей и с отрывом занимает первое место в чемпионате. Соответствующий рейтинг опубликовал телеграм-канал «РУСТАТ».

На втором месте расположился Андрей Егорычев из «Урала» — 170,28 км. Замыкает тройку лидеров Дмитрий Кабутов из «Рубина» — 166,83 км.

В восьмёрку лучших футболистов первого круга РПЛ по преодолённой дистанции также вошли Дмитрий Баринов из «Локомотива», Дуглас Сантос из «Зенита», Эдуард Сперцян из «Краснодара», Дмитрий Скопинцев из «Динамо» и Роберто Фернандес из «Балтики».

Фото: Телеграм-канал РУСТАТ

Напомним, лидером РПЛ по итогам первого круга стал «Краснодар», который опережает «Зенит» на два очка.