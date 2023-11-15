Защитник «Краснодара» Лукас Оласа сравнил чемпионаты России и Испании

Уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался об отличиях чемпионатов России и Испании.

«Это немного разные чемпионаты. Прежде всего, в плане игры, мне кажется, что здесь, в России, он больше переходный — атака и возврат, матчи более открытые. В Испании это больше владение мячом и больше тактики. Здесь, наверное, меньше тактики и больше динамичной игры», — приводит слова Оласы пресс-служба «Краснодара».

Лукас Оласа перешёл в «Краснодар» из «Реала Вальядолид» в августе 2023 года. Ранее он выступал в Испании ещё за «Сельту» и «Эльче».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний защитник провёл 12 матчей и оформил одну голевую передачу. Также на счету футболиста три игры в Фонбет Кубке России.