Защитник «Зенита» Ренан выложил фото в форме «Коринтианса»

Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан в социальной сети опубликовал фотографию в форме «Коринтианса».

Фото: Из личного архива

Напомним, футболист является воспитанником бразильского клуба. Роберт Ренан дебютировал в бразильской Серии A в матче с «Сантосом» 26 июня 2022 года. 20-летний защитник перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно 2023 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги бразилец провёл четыре матча. Также на счету футболиста три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями Ренан не отметился.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 30 очков после 15 матчей. Лидирует «Краснодар» — 32 очка.