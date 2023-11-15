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Представлен официальный мяч Евро-2024

Представлен официальный мяч Евро-2024
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Сегодня, 15 ноября, на официальном сайте УЕФА был представлен официальный мяч чемпионата Европы 2024 года.

Фото: Официальный сайт УЕФА

Напомним, 17-й чемпионат Европы по футболу пройдёт в Германии. Матчи примут 10 городов. Матч открытия чемпионата Европы пройдёт в Мюнхене, а финал – в Берлине, на легендарном «Олимпиаштадионе». Отборочный турнир Евро-2024 стартовал в марте 2023 года, он продлится год. Финальная стадия континентального первенства запланирована на период с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Сборная России не примет участия в Евро-2024. Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Аналогичная ситуация наблюдается во многих других видах спорта, особенно командных.

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