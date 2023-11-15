Кому и что нужно в отборе Евро-2024? Подробные расклады в группах перед последними турами

Отборочный цикл Евро-2024 закончится в ближайшие семь дней — осталось всего два тура. В одних группах уже всё понятно, а в других — ситуация весьма запутанная. Давайте смотреть, кому и что нужно. Только помним, что при равенстве очков первым делом смотрят на очные матчи.

Группа А

Здесь всё максимально понятно. Из группы досрочно вышли Испания и Шотландия. За один оставшийся матч норвежцы никак не догонят соперников, оторвавшихся на пять очков.

Главная мотивация для двух вышедших команд — попадание в лучшую корзину при жеребьёвке, которая основывается именно на выступлении в этом отборочном цикле, а не на рейтинге ФИФА. Похоже, Испания будет в первой корзине, но это ещё не точно. Шотландия, скорее всего, будет в третьей корзине, однако имеет шансы и на вторую, и даже на первую, если обойдёт испанцев.

Группа B

Франция уже вышла на Евро-2024 и, вероятнее всего, будет в первой корзине при жеребьёвке групп. Судя по всему, на чемпионат Европы попадут ещё и Нидерланды, которым достаточно одержать одну победу в двух матчах. А играть предстоит с Ирландией дома и Гибралтаром на выезде. Получается, с огромной вероятностью мы знаем обе команды, которые выйдут из группы. Правда, у греков всё равно будет шанс туда попасть — через плей-офф Лиги наций.

Группа C

Англия уже точно вышла из группы, а вот за вторую путёвку намечается заруба. У Италии и Украины шансы на выход относительно равные. В любом случае всё будет решаться в последнем туре, когда украинцы встретятся с итальянцами в Леверкузене (20 ноября). Если команде Спаллетти удастся сначала победить дома Северную Македонию, то её устроит даже ничья в заключительном матче отбора. При таком раскладе у двух команд будет по 14 очков, но Италия окажется выше благодаря победе над Украиной в первом матче.

Группа D

Турция точно вышла из группы, потому что её никак не сможет обойти Хорватия — по личным встречам преимущество за турками.

За вторую путёвку Хорватия заочно поборется с Уэльсом. На стороне валлийцев преимущество по личным встречам (да-да, хорваты по сумме двух матчей оказались хуже обоих конкурентов). С другой стороны, у Уэльса календарь чуть сложнее (играть с Арменией и Турцией), чем у Хорватии (встречаться с Латвией и Арменией).

Группа E

А вот в этой группе ещё никто не гарантировал себе попадание на Евро-2024. Правда, шансы Албании где-то в районе 99%. Даже если поляки выиграют в оставшемся матче у Чехии (что ещё далеко не факт), то албанцам будет достаточно набрать одно очко. А играть при этом с Молдавией на выезде и Фарерскими островами дома. Вопрос с первым местом в группе по большому счёту закрыт. Да и более-менее понятно, у кого окажется второе место. Чехии достаточно сыграть вничью с Польшей, но даже если этого не произойдёт, то есть запасной план — победить дома Молдавию в последнем туре.

Группа F

Здесь уже давно всё очевидно: Бельгия и Австрия прошли дальше. Можно даже не смотреть на количество сыгранных матчей, оно не имеет значения. Единственное, почему важны оставшиеся встречи — рейтинг. Бельгийцам осталось сыграть дома с Азербайджаном. В случае победы хозяева гарантированно будут в первой корзине при жеребьёвке групп Евро-2024.

Группа G

Если говорить математически, то ни одна сборная в группе G ещё не гарантировала себе выход на чемпионат Европы. Хотя шансы Черногории вряд ли сильно больше 1-2%, ведь ей необходимо выиграть два матча (в том числе у лидера группы на его поле), но даже две победы ничего не гарантируют. Сербии и Венгрии достаточно набрать по одному очку в своих матчах, чтобы забрать путёвку на чемпионат Европы. При этом обоим лидерам предстоит сыграть с аутсайдером — Болгарией. Вот если она победит кого-то, тогда у Черногории действительно появится шанс.

Группа H

Дания и Словения имеют комфортные четыре очка отрыва от третьего места, когда всем осталось сыграть по два матча. Казалось бы, что Казахстан спасёт только чудо, но на самом деле тут есть на что надеяться. Дело в том, что в ближайшем туре два лидера сыграют между собой. И Дания (тем более на своём поле) считается явным фаворитом. В свою очередь, Казахстан принимает Сан-Марино и с огромной вероятностью победит аутсайдера. При таком раскладе встреча Словении и Казахстана в последнем туре станет битвой за прямую путёвку на чемпионат Европы.

Группа I

У Израиля были неплохие шансы побороться за место в топ-2, но команда на днях уступила Косову в перенесённом матче. После этого Румыния и Швейцария выглядят явными фаворитами. Правда, всё может измениться, если Израиль сегодня победит Швейцарию (да и матч с Румынией ещё впереди).

Три победы в оставшихся матчах гарантируют Израилю попадание на Евро-2024. С другой стороны, одно поражение почти лишает шансов на выход, так что Румыния и Швейцария весьма близки к Евро-2024.

Группа J

Лишь сборная Португалии добилась восьми побед в этом отборочном цикле (у Франции тоже максимум очков, но на два матча меньше). И лишь команда Роналду гарантировала себе первую корзину при жеребьёвке основной стадии Евро-2024. Ну и Германия тоже — благодаря статусу хозяев турнира.

Со второй путёвкой из этой группы уже тоже всё ясно. Словакии достаточно набрать всего одно очко в матчах с Исландией или Боснией и Герцеговиной. Хотя не факт, что оно вообще понадобится, потому что Люксембург может и не выиграть оба своих матча (сначала с Боснией, а затем с Лихтенштейном). Теоретические шансы есть и у сборной Исландии, но они ещё меньше, чем у Люксембурга.