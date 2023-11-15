Игрок «Нефтчи» Мирзов: постараюсь отличиться в товарищеском матче с «Зенитом»

Российский полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов прокомментировал предстоящую товарищескую встречу с санкт-петербургским «Зенитом». Матч пройдёт 18 ноября в Баку и начнётся в 20:00 мск.

«Я играл против Халка, Данни, Витселя, когда команда полностью доминировала. Сейчас у них уже не тот состав, есть тактические перестроения. Это уже не тот «Зенит», который был раньше. Постараюсь отличиться в предстоящем товарищеском матче.

Мы прекрасно понимаем ситуацию, в которую себя загнали. Поэтому надо менять положение и начать добиваться побед. Думаю, что встреча с «Зенитом» поможет нам обрести уверенность, и это отразится на результатах в чемпионате. Рассчитываем порадовать болельщиков и принести положительные эмоции», — приводит слова Мирзова idman.biz.

«Нефтчи» после 13 туров чемпионата Азербайджана располагается на шестом месте, набрав 18 очков. По итогам прошлого сезона этот клуб занял третье место в чемпионате.