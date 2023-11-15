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Судья Иванов: в Саудовской Аравии было одно сложное решение. Необычное

Судья Иванов: в Саудовской Аравии было одно сложное решение. Необычное
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Арбитр Российской Премьер-Лиги Сергей Иванов рассказал о своей работе на VAR в Саудовской Аравии.

«Да, было одно сложное решение. Необычное. Это была красная карточка за плевок в собственного вратаря. У одноклубников произошёл конфликт. Главный арбитр удалил игрока, хотя ни на одном повторе я плевка не разглядел. Пришлось пригласить его к монитору, показать, что на камеру эта история не попала. Мэтт сказал: «Я прекрасно всё видел на поле, поэтому решение остаётся при мне». Своего решения он не изменил. Местные руководители потом говорили: «Мы тоже этого не видели, но на 100% поддерживаем твоё вмешательство, в таких случаях нужно звать главного к монитору», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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