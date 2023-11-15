Бородюк: в первом круге РПЛ больше всех удивил «Краснодар»

Российский тренер Александр Бородюк рассказал, какая из команд удивила его больше всего по итогам первого круга РПЛ.

«По первому кругу больше всех меня удивил «Краснодар». Они отошли от всех своих пожеланий, которые раньше озвучивались – играть в тики-таку и показывать суперфутбол. Сейчас они изменили свою концепцию. Появился баланс как в обороне, так и в атаке. Поэтому после первого круга «Краснодар» закономерно занимает первое место.

«Зенит» также поднялся к концу первого круга, но у них есть возможности и состав стабилизирован, есть ментальность победителя. Также поднялось «Динамо». Пожелаю бело-голубым, чтобы они боролись за первое место, потому что у команды для этого всё есть – стадион, база, всё на высоком уровне. Но если «Динамо» опустится ниже третьего места по итогу чемпионата, то сезон для них будет не совсем удачный», – приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

После первого круга «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Следом за ним располагается «Зенит» (30 очков). Московское «Динамо» занимает третью строчку, имея в активе 25 очков.