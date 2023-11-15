Фердинанд: меня тошнит всякий раз, когда вижу хет-трик Кейна. Почему «МЮ» его не купил?

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и футбольный эксперт Рио Фердинанд высказался о результативности нападающего «Баварии» Гарри Кейна.

«Кейн оформил уже свой третий хет-трик за «Баварию»! Всякий раз, когда я вижу имя Кейна как автора победного гола и хет-трика, меня тошнит. При этом я думаю: «Почему «Манчестер Юнайтед» не подписал его прошлым летом?» – приводит слова Фердинанда The Sun.

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» за € 95 млн летом этого года. В текущем сезоне форвард провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.