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Экс-игрок «Торпедо» Кормильцев: смотрел последние матчи команды — попахивает безнадёгой

Экс-игрок «Торпедо» Кормильцев: смотрел последние матчи команды — попахивает безнадёгой
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Бывший игрок московского «Торпедо» Сергей Кормильцев высказался о последних результатах команды, а также оценил назначение Артёма Горлова на пост главного тренера чёрно-белых.

«Удивило ли решение назначения Горлова на пост главного тренера «Торпедо»? Удивило, конечно, но руководству виднее, они там вместе находятся. Но, как мы видим, после смены испанского специалиста Жозепа Клотета на Горлова ничего положительного не произошло. Я смотрел последние пару матчей «Торпедо» — попахивает безнадёгой. Хотя игроки вроде бы все собраны играющие для Первой лиги, много опытных, кто прошёл РПЛ», — приводит слова Кормильцева «РБ Спорт».

«Торпедо» после 18 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге располагается на 10-й позиции с 23 очками.

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