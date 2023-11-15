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Хавбек «Манчестер Сити» Филлипс может перейти в «Ньюкасл»

Хавбек «Манчестер Сити» Филлипс может перейти в «Ньюкасл»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс может сменить клубную прописку уже в январе, сообщает ESPN.

По информации источника, основным претендентом на подписание английского хавбека является «Ньюкасл». «Сороки» намерены усилить полузащиту после дисквалификации на 10 месяцев игрока стартового состава Сандро Тонали. Отмечается, что интерес к футболисту «горожан» также проявляют «Бавария» и «Ювентус».

Напомним, «Манчестер Сити» приобрёл 27-летнего Филлипса в июле 2022 года у «Лидса». По данным интернет-портала Transfermarkt, тогда за его переход было заплачено € 49 млн. Действующий контракт английского полузащитника с «горожанами» рассчитан до июня 2028 года. В нынешнем сезоне Калвин принял участие в шести матчах, проведя на поле в общей сложности 168 минут.

Ранее сам Филлипс заявил, что может покинуть «Манчестер Сити» из-за нехватки игрового времени.

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