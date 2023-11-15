Колыванов — о первом круге РПЛ: «Краснодар» порадовал, а остальные так себе

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов рассказал, какие команды его разочаровали и порадовали по итогам первого круга текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Разочаровали меня в первом круге РПЛ «Ахмат» и «Сочи». Эти команды по своим составам должны быть выше. А порадовал меня «Краснодар». А остальные так себе. «Зенит» сначала растерял свои очки, сейчас поднялся. ЦСКА и «Локомотив» выступают так же, как и в том году — ни туда, ни сюда», — сказал Колыванов Metaratings.ru.

После первого круга «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Следом за ним располагается «Зенит» (30 очков). Московское «Динамо» занимает третью строчку, имея в активе 25 очков.