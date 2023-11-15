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«Бавария» рассматривает вариант с подписанием Мбаппе в качестве свободного агента

«Бавария» рассматривает вариант с подписанием Мбаппе в качестве свободного агента
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Руководство «Баварии» внимательно следит за ситуацией с контрактом форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Мюнхенский клуб будет готов подписать игрока в конце июня на правах свободного агента, сообщает Sport1. Напомним, 24-летний футболист принадлежит «ПСЖ» с лета 2018 года. Его действующее соглашение с французской командой рассчитано до июня 2024 года.

По информации источника, боссы «Баварии» не считают потенциальное подписание нереалистичным и будут готовы сделать предложение Мбаппе и его представителям в подходящий момент. Главная сложность, с которой могут столкнуться мюнхенцы — высокие зарплатные ожидания француза. Отмечается, что интерес к форварду «ПСЖ» также проявляют «Реал» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость французского футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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