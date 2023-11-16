ЖФК «Париж» с Абдуллиной проиграл ЖФК «Хеккен» в 1-м туре ЛЧ

Вчера, 15 ноября, прошёл матч 1-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов между французским «Парижем» и шведским «Хеккеном». Команды играли на стадионе «Стад Роберт Бобин» в Париже, Франция. Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу шведской команды.
На 29-й минуте игрок «Хеккена» Роза Кафаджи открыла счёт.
На 56-й минуте Анна Сандберг удвоила преимущество гостей.
На 59-й минуте Джули Дюфур отыграла один мяч, реализовав 11-метровый.
Напомним, за французский клуб выступает российская футболистка Алсу Абдуллина, которая появилась на поле на 62-й минуте и голевыми действиями не отметилась.
На данный момент ЖФК «Париж» после одного сыгранного матча группового этапа женской Лиги чемпионов располагается на последнем, четвёртом месте с нулём очков. ЖФК «Хеккен» возглавляет группу D с тремя очками.
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