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ЖФК «Париж» с Абдуллиной проиграл ЖФК «Хеккен» в 1-м туре ЛЧ

ЖФК «Париж» с Абдуллиной проиграл ЖФК «Хеккен» в 1-м туре ЛЧ
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Вчера, 15 ноября, прошёл матч 1-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов между французским «Парижем» и шведским «Хеккеном». Команды играли на стадионе «Стад Роберт Бобин» в Париже, Франция. Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу шведской команды.

На 29-й минуте игрок «Хеккена» Роза Кафаджи открыла счёт.

На 56-й минуте Анна Сандберг удвоила преимущество гостей.

На 59-й минуте Джули Дюфур отыграла один мяч, реализовав 11-метровый.

Напомним, за французский клуб выступает российская футболистка Алсу Абдуллина, которая появилась на поле на 62-й минуте и голевыми действиями не отметилась.

На данный момент ЖФК «Париж» после одного сыгранного матча группового этапа женской Лиги чемпионов располагается на последнем, четвёртом месте с нулём очков. ЖФК «Хеккен» возглавляет группу D с тремя очками.

Лига Чемпионов (ж) . Группа D. 1-й тур
15 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Париж (ж)
Франция
Окончен
1 : 2
Хеккен (ж)
Швеция
0:1 Kafaji – 29'     0:2 Сандберг – 56'     1:2 Dufour – 59'    
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