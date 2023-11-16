«МЮ» подготовится к отсутствию Онана в январе в случае его участия в Кубке Африки

«Манчестер Юнайтед» будет готов к отсутствию вратаря Андре Онана в команде в январе и феврале из-за его возможного выступления в Кубке африканский наций, сообщили источники ESPN. При этом голкипер ещё не принял решения о том, примет ли он участие в турнире, если его вызовут в сборную Камеруна.

Кубок африканских наций-023 пройдёт в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года. В случае, если Камерун дойдёт до финала, 27-летний Онана может пропустить в этот период четыре матча в Английской Премьер-лиге.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг, по данным источника, с пониманием относится к ситуации и даст голкиперу самому принять решение, ехать в сборную или нет.

В клубе рассчитывают, что Онана успешно подменит 25-летний турецкий голкипер Алтай Байындыр. Он перешёл в «МЮ» летом, но ещё не дебютировал за команду.