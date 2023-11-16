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Дважды чемпион России Рыжиков назвал лучшего вратаря РПЛ по итогам первого круга

Дважды чемпион России Рыжиков назвал лучшего вратаря РПЛ по итогам первого круга
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Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков ответил на вопрос, кто был лучшим вратарём РПЛ в первом круге.

«Стабильно марку держит Игорёк Акинфеев. Сафонов, Помазун, Лантратов, Дюпин тоже демонстрируют высокий уровень. Есть ещё Шунин, Шелия, Беленов, Нигматуллин, Песьяков. В каждой команде есть хороший вратарь. В России много сильных голкиперов. Сказать, чтобы кто-то выделялся, как Игорь в лучшие годы, я не могу. На первую строчку в этом сезоне можно поставить Сафонова — по качеству его игры и месту «Краснодара» в таблице», — рассказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Акинфеев проводит 20-й сезон в составе ЦСКА. В нынешнем сезоне 37-летний вратарь провёл 14 матчей, из которых пять сыграл «на ноль», в остальных пропустил 16 мячей.

Сафонов сыграл 15 игр в сезоне-2023/2024, пропустил 10 мячей и семь раз сыграл «на ноль».

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