Бессмертный: Личка говорит, что чемпионом становится тот, кто побеждает аутсайдеров

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный подвёл итоги первого круга чемпионата России для своей команды.

«Для меня сезон складывается достаточно неплохо. Конечно, на первом месте всегда результаты команды, но за свои удачные действия я тоже радуюсь. Радуюсь дебюту в основе, Личка даёт мне играть, доверяет мне. Я благодарен ему за это. Это мой первый сезон во взрослом футболе, девять матчей на данный момент — неплохо, но это только начало, и нужно продолжать работать и учиться.

У нас такая проблема, что мы с сильными играем хорошо, а с командами из низа таблицы теряем очки. Думаю, что по итогам первого круга мы заслужили находиться на третьем месте. Но мы будем работать над улучшением ситуации, чтобы с командами из таблицы ниже не терять очки.

Хотя у нас настрой на всех одинаковый. Личка всех заводит на такие матчи, говорит: «Чемпионом становится тот, кто побеждает команды с низов таблицы, потому что как за «Зенит» дают три очка, так и за них дают три очка». Но да, обыграть «Зенит» и потом сыграть вничью с «Сочи» не очень хорошо. Мы стараемся на всех настраиваться одинаково, но пока что иногда хромают концовки матчей. Отключается будто концентрация, и мы пропускаем», — приводит слова Бессмертного «Матч ТВ».

На данный момент московская команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Марцела Лички набрали 25 очков после 15 туров и отстают от лидирующего «Краснодара» на семь очков.