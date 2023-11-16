Квалификационный раунд Евро-2024, 16 ноября: расписание матчей игрового дня

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Сегодня, 16 ноября, состоится часть матчей 9-го тура квалификации на чемпионат Европы — 2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

16 ноября, расписание матчей игрового дня отбора на Евро-2024:

20:00 мск. Болгария — Венгрия;

20:00 мск. Азербайджан — Швеция;

20:00 мск. Кипр — Испания;

20:00 мск. Эстония — Австрия;

20:00 мск. Грузия — Шотландия;

22:45 мск. Словакия — Исландия;

22:45 мск. Черногория — Литва;

22:45 мск. Люксембург — Босния и Герцеговина;

22:45 мск. Лихтенштейн — Португалия.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.