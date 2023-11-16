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Агент Лаутаро Мартинеса: мы ведём переговоры с «Интером» о продлении контракта

Алехандро Камано, агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщил о старте переговоров по продлению контракта аргентинского футболиста с миланским клубом.

«Мы ведём переговоры с «Интером» о продлении контракта. Я уверен, что достигнутое соглашение удовлетворит обе стороны», — приводит слова агента журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Мартинес желает добиться повышения зарплаты по новому контракту до € 7,5 млн в год.

В текущем сезоне Мартинес провёл за «Интер» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и одной результативной передачей. Действующее соглашение форварда с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.