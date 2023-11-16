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Рыжиков: Божович сказал: «Завтра сфотографируйте таблицу, мы там будем на первом месте»

Рыжиков: Божович сказал: «Завтра сфотографируйте таблицу, мы там будем на первом месте»
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Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился воспоминаниями о совместной работе с Миодрагом Божовичем.

«Божович — хороший мужик и тренер. У меня с Миодрагом связаны только положительные эмоции. Конечно, жаль, что в «Крыльях» мы не выполнили задачу на второй год — вылетели из РПЛ. Но за полтора года работы с ним могу сказать ему только огромное спасибо. Я многое узнал и понял. У него свой подход. Ребятам было тяжеловато в тренировочном процессе по ходу сезона. На сборах он мог дать выходной мне или Димке Комбарову — тем, кто постарше. Надеюсь, мы ещё встретимся с Божовичем.

Вспоминается забавный случай. В первом туре второго сезона с «Крыльями» мы вчистую обыграли ЦСКА со счётом 2:0. После игры он заходит в раздевалку и говорит: «Ребята, всем спасибо! Завтра посмотрите таблицу — мы там будем на первом месте. Можете сфотографировать». Мы посмеялись», — сказал Рыжиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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