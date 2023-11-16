Виталий Кафанов: Селихов и Максименко — равноценные вратари

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказался о голкиперах «Спартака» Александре Селихове и Александре Максименко.

«Я говорил, что у «Спартака» равноценные вратари? Речь шла про Селихова и Максименко. Оба сыграли достаточно много матчей за «Спартак». Илья (Свинов. — Прим. «Чемпионата») вышел на несколько игр, будущее у него есть, но он только в начале своего пути. Он сегодня третий, это объективно. Но это тоже определённая мотивация. Ему дали попробовать сыграть, сейчас ждёт шанса.

Будет момент, сыграет уже лучше. Прибавил ли Максименко за последнее время? Он сыграл 100 матчей за «Спартак». И был момент, когда, видимо, наелся. Сейчас отдохнул, посидел, в голове всё устаканилось. Сейчас он выходит с тем опытом, который есть. Это более опытный, умудрённый вратарь», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».