Рыжиков: меня убрали из «Красавы», когда я не ожидал. Так же неожиданно сняли сейчас

Бывший тренер футбольного клуба «Красава» и тамбовского «Спартака» Сергей Рыжиков сравнил тренерскую и вратарскую работу.

«В тренерской профессии нужно больше владеть эмоциями. В воротах можно поорать, потому что не каждый твой всплеск будет караться карточкой. В воротах можно выплеснуть негатив через сейв, подсказ партнёрам.

Тренер должен наблюдать не только за мячиком и своей командой, но и видеть, какие изменения делает команда соперника. Нужно вносить корректировки, понимать, что у нас получается или не получается. Я бы поровну разделил уровень стресса, но тренер в меньшей мере может выплёскивать свои эмоции во время игры. По моему мнению, тренер и не должен это делать. Он должен с холодной головой сидеть или стоять и анализировать происходящее, доступно доносить информацию до своей команды.

Тренеру тяжелее, но вратарская ноша тоже нелёгкая (смеётся). Нервный стресс тренера также зависит от того, что его можно убрать в любую минуту. Меня так убрали из «Красавы», когда я не ожидал. Так же неожиданно сняли в Тамбове. Я пока учусь. Это часть профессии», — сказал Рыжиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.