Заза Джанашия: Грузия не проиграет Шотландии, но пока не знаю, выйдет ли на Евро

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о предстоящем матче сборной Грузии с национальной командой Шотландии в рамках отбора на Евро-2024.

«У сборной Грузии хорошие футболисты, поэтому в матче с Шотландией шансы хорошие. Шотландцы сейчас на втором месте и сравнялись по очкам с Испанией, но это ничего не значит. Мне кажется, в этом матче Грузия не проиграет. Остались шансы на выход на чемпионат Европы только через плей-офф Лиги наций, но пока не знаю, справится ли Грузия с этим», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч 9-го тура квалификационного раунда между Грузией и Шотландией состоится в четверг, 16 ноября. Начало игры в 20:00 мск. Из квартета А досрочно квалифицировались на чемпионат Европы сборные Испании и Шотландии. Грузия может также выйти на Евро через матчи плей-офф Лиги наций.