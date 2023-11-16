Главный тренер 2DROTS — о матче с «Динамо»: понимаем, против кого играем

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос, не скажется ли на имидже клуба крупное поражение в товарищеском матче с московским «Динамо».

«Не скажется ли на имидже крупное поражение? Мы же нормальные люди — понимаем, против кого играем», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 18 ноября в 17:30 по московскому времени на «ВТБ Арене» начнётся товарищеский матч «Динамо» — 2DROTS. Медиакоманда получила право сыграть с бело-голубыми после победы в Московском кубке селебрити (МКС).

В данный момент московское «Динамо» находится на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 25 очков после 15 проведённых матчей.