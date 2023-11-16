Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, обращает ли внимание на игру вратарей из Европы.

«У нас есть теория от тренера, а аналитик присылает достаточно много информации по тому, как мы должны играть, как делают это вратари во всём мировом футболе — игра ногами, как разыгрывают от ворот, начало атак. Делаются нарезки, а мы разбираем.

Смотрю ли финал Лиги чемпионов? Нет, не смотрю. Раз в четыре года могу посмотреть на фоне. Летом был в отпуске, шёл финал Лиги чемпионов — все смотрели, а мы с детьми из бассейна шли. Потом обзор посмотрел и нормально», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

27-летний Лещук является воспитанником московского «Динамо». Всю свою карьеру провёл в команде, ни разу не ездил в аренду. В нынешнем сезоне сыграл за динамовцев девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов, при этим четыре игры отыграл «насухо». По информации Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 600 тысяч.