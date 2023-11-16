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Грузия — Шотландия: стартовые составы команд на матч отбора на Евро-2024

Грузия — Шотландия: стартовые составы команд на матч отбора на Евро-2024
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Сегодня, 16 ноября, в матче 9-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Грузии и Шотландии. Игра пройдёт в Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи — Локомотиви». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 9-й тур
16 ноября 2023, четверг. 20:00 МСК
Грузия
1-й тайм
1 : 0
Шотландия
1:0 Кварацхелия – 15'    

Стали известны стартовые составы команд.

Грузия: Мамардашвили, Кашия, Кверквелия, Лочошвили, Какабадзе, Шенгелия, Квеквескири, Кочорашвили, Чакветадзе, Кварацхелия, Микаутадзе.

Шотландия: Кларк, Тейлор, Маккенна, Портеус, Паттерсон, Мактоминей, Макгрегор, Гилмор, Кристи, Макгинн, Дайкс.

После шести матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Грузии набрала семь очков и занимает четвёртое место в группе A. В свою очередь, после шести игр квалификации к Евро-2024 национальная команда Шотландии заработала 15 очков и располагается на второй строчке. Возглавляет группу сборная Испании, у которой на текущий момент те же 15 очков в активе. Обе команды досрочно вышли в финальную часть турнира.

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