Тренер ЖФК «Челси» Хейз: судейство в матче с «Реалом» было позорным

Главный тренер ЖФК «Челси» Эмма Хейз поделилась мнением о судействе в минувшем матче её команды с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов (2:2), в котором судья матча сначала назначила пенальти в пользу «сливочных» за фол за пределами штрафной, а на 95-й минуте отменила гол «синих» из-за нелегитимного офсайда, когда перед автором забитого мяча было сразу пять соперниц.

«Я не могу вспомнить, когда в последний раз была на подобной игре, где два важных решения были не в нашу пользу.

У нас отняли победу со счётом 3:1. Мы доминировали в матче и выигрывали его со счётом 2:1. Затем назначили пенальти вместо штрафного. Я видела, что нарушение было за пределами штрафной, поэтому я шокирована, что те, кто руководил игрой, не смогли этого разглядеть.

Конечно, возможно, нашей футболистке не следовало бросаться в эту зону, но это явно произошло за пределами штрафной. Затем мы забили законный гол, когда наш игрок находился на линии офсайда, но его отменили. Это раздражает. Я не могу понять это решение.

Когда ты играешь на таком уровне и контролируешь игру, а подобные решения направлены против тебя, то это усложняет вам задачу», — приводит слова Хейз Evening Standard.

Фото: Официальный аккаунт ЖФК «Челси» в соцсети X (ранее Twitter)