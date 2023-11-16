«Локомотив» интересуется форвардом «Милана» Йовичем и защитником «Лечче» Понграчичем

Московский «Локомотив» интересуется форвардом «Милана» Лукой Йовичем и центральным защитником «Лечче» Марином Понграчичем.

«Локомотив» ищет усиление на зимнее трансферное окно в Италии и балканских странах. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Представители «Локомотива» запрашивали информацию об условиях перехода форварда «Милана» Йовича и защитника «Лечче» Понграчича. После получения информации клуб взял время на размышление.

Карьера Йовича после игры за «Айнтрахт Франкфурт» пошла на спад. Серб успел поиграть за «Реал» Мадрид и «Фиорентину», где особо не получилось. Этой осенью присоединился к миланской команде, где за семь матчей голевыми действиями не отметился. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Йовича составляет € 8 млн.

Понграчич является воспитанником мюнхенской «Баварии», а после неё поиграл за «Ингольштадт 04», «Мюнхен 1860», «Зальцбург», «Вольфсбург», «Боруссию» Дортмунд. Этим летом присоединился к итальянской команде, где отыграл полные 14 матчей во всех турнирах и голевыми действиями не отметился. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего хорвата составляет € 4 млн.