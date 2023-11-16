Игрок «Рубина» Грицаенко: не могу понять, как трактуются руки в разных эпизодах

Защитник казанского «Рубина» Алексей Грицаенко рассказал, что не может понять, как арбитры трактуют игру рукой в разных эпизодах.

«Жду ли встречу с руководителем департамента судейства Российского футбольного союза Милорадом Мажичем? На самом деле каждый год к нам приезжают и объясняют какие‑то новые правила. Приедут — послушаем. Кардинально ничего нового встреча не даст? Почему? Бывают изменения в правилах, за которыми ты просто не успеваешь следить. Встреча полезная в любом случае.

Не получается понять, как трактуются руки в разных эпизодах. В игре «Оренбург» — «Ростов» мяч попал в руку защитнику, стоявшему на линии ворот. Это чистый пенальти. Сотня таких моментов была, даже в менее очевидных эпизодах ставили пенальти. Если бы не рука защитника, мяч бы пересёк линию ворот, поэтому для меня это очевидный 11‑метровый», — приводит слова Грицаенко «Матч ТВ».