«Сельта» начала переговоры с «Аль-Ахли» об аренде своего бывшего игрока Габри Вейги

«Сельта» инициировала переговорный процесс с «Аль-Ахли» об аренде полузащитника Габриэля Вейги, который минувшим летом покинул «кельтов» и перешёл в саудовский клуб. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, испанский клуб хочет, что Вейга перешёл к ним на правах аренды грядущей зимой и остался в команде до конца нынешнего сезона.

Напомним, в текущем сезоне в составе «Аль-Ахли» 22-летний полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В минувшем сезоне, выступая за «Сельту», Вейга сыграл в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.