Сборная Португалии благодаря голу Роналду обыграла Лихтенштейн

Сегодня, 16 ноября, проходил матч 9-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречались сборные Лихтенштейна и Португалии. Игра шла на стадионе «Райнпарк» в Вадуце (Лихтенштейн). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 мск. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу португальцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 47-й минуте Диогу Жота выполнил передачу слева на ход Криштиану Роналду, а тот ворвался в штрафную и вколотил мяч под перекладину.

На 57-й минуте Антониу Силва выполнил навес со своей половины поля по правому флангу, Жоау Канселу вошёл с мячом в штрафную, после этого обыграл голкипера и спокойно покатил мяч в пустые ворота.

На 82-й минуте Гонсалу Рамуш забил гол, но мяч отменили из-за офсайда.

На данный момент после девяти сыгранных матчей квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Лихтенштейна не смогла набрать очков и занимает последнее, шестое место в группе J. Португалия уже давно обеспечила себе попадание на чемпионат Европы 2024 года. Команда набрала 27 очков и располагается на первом месте в группе.