Сборная Венесуэлы сыграла вничью с Эквадором в матче отбора ЧМ-2026
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Завершился матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором национальная команда Венесуэлы встречалась со сборной Эквадора. Встреча прошла в Венесуэле на стадионе «Монументаль де Матурин» и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, сборная Венесуэлы продлила серию без поражений до четырёх матчей (две победы и две ничьи). Сборная Эквадора, в свою очередь, также не проигрывает на протяжении четырёх матчей (две ничьи и две побед).
В следующем матче сборная Венесуэлы встретится с национальной командой Перу, а Эквадор проведёт матч с Чили. Оба матча состоятся 22 ноября.
Напомним, ранее сборная Боливии обыграла национальную команду Перу, одержав первую победу в отборочном этапе турнира.
ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 5-й тур
17 ноября 2023, пятница. 01:00 МСК
Венесуэла
Окончен
0 : 0
Эквадор
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