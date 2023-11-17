Сборная Венесуэлы сыграла вничью с Эквадором в матче отбора ЧМ-2026

Завершился матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором национальная команда Венесуэлы встречалась со сборной Эквадора. Встреча прошла в Венесуэле на стадионе «Монументаль де Матурин» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, сборная Венесуэлы продлила серию без поражений до четырёх матчей (две победы и две ничьи). Сборная Эквадора, в свою очередь, также не проигрывает на протяжении четырёх матчей (две ничьи и две побед).

В следующем матче сборная Венесуэлы встретится с национальной командой Перу, а Эквадор проведёт матч с Чили. Оба матча состоятся 22 ноября.

Напомним, ранее сборная Боливии обыграла национальную команду Перу, одержав первую победу в отборочном этапе турнира.