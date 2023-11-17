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Сборная Венесуэлы сыграла вничью с Эквадором в матче отбора ЧМ-2026

Сборная Венесуэлы сыграла вничью с Эквадором в матче отбора ЧМ-2026
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Завершился матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором национальная команда Венесуэлы встречалась со сборной Эквадора. Встреча прошла в Венесуэле на стадионе «Монументаль де Матурин» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, сборная Венесуэлы продлила серию без поражений до четырёх матчей (две победы и две ничьи). Сборная Эквадора, в свою очередь, также не проигрывает на протяжении четырёх матчей (две ничьи и две побед).

В следующем матче сборная Венесуэлы встретится с национальной командой Перу, а Эквадор проведёт матч с Чили. Оба матча состоятся 22 ноября.

Напомним, ранее сборная Боливии обыграла национальную команду Перу, одержав первую победу в отборочном этапе турнира.

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 5-й тур
17 ноября 2023, пятница. 01:00 МСК
Венесуэла
Окончен
0 : 0
Эквадор
ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 5-й тур
16 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Боливия
Окончен
2 : 0
Перу
1:0 Вака – 20'     2:0 Вака – 87'    
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